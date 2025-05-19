Валюты / MOB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MOB: Mobilicom Limited - American Depositary Shares
7.70 USD 0.30 (4.05%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MOB за сегодня изменился на 4.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.87, а максимальная — 7.84.
Следите за динамикой Mobilicom Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MOB
- Mobilicom stock initiated with Buy rating at Litchfield Hills on drone tech potential
- Mobilicom stock rises after launching integrated drone product with ARK Electronics
- Mobilicom stock jumps after securing $1.4 million in drone orders
- Mobilicom appoints Jacqueline Bloom to board and committee roles
- Mobilicom Provides First Quarter 2025 Update and Financial Highlights
Дневной диапазон
6.87 7.84
Годовой диапазон
1.03 7.84
- Предыдущее закрытие
- 7.40
- Open
- 7.15
- Bid
- 7.70
- Ask
- 8.00
- Low
- 6.87
- High
- 7.84
- Объем
- 736
- Дневное изменение
- 4.05%
- Месячное изменение
- 44.19%
- 6-месячное изменение
- 347.67%
- Годовое изменение
- 593.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.