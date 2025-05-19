通貨 / MOB
MOB: Mobilicom Limited - American Depositary Shares
8.06 USD 0.54 (7.18%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MOBの今日の為替レートは、7.18%変化しました。日中、通貨は1あたり7.68の安値と8.34の高値で取引されました。
Mobilicom Limited - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MOB News
- Mobilicom stock initiated with Buy rating at Litchfield Hills on drone tech potential
- Mobilicom stock rises after launching integrated drone product with ARK Electronics
- Mobilicom stock jumps after securing $1.4 million in drone orders
- Mobilicom appoints Jacqueline Bloom to board and committee roles
- Mobilicom Provides First Quarter 2025 Update and Financial Highlights
1日のレンジ
7.68 8.34
1年のレンジ
1.03 8.34
- 以前の終値
- 7.52
- 始値
- 7.68
- 買値
- 8.06
- 買値
- 8.36
- 安値
- 7.68
- 高値
- 8.34
- 出来高
- 1.490 K
- 1日の変化
- 7.18%
- 1ヶ月の変化
- 50.94%
- 6ヶ月の変化
- 368.60%
- 1年の変化
- 626.13%
