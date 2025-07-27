Moedas / MIN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MIN: MFS Intermediate Income Trust
2.69 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MIN para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.69 e o mais alto foi 2.70.
Veja a dinâmica do par de moedas MFS Intermediate Income Trust. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MIN Notícias
- Trading Day: Fed cuts, world stocks rip
- Trading Day: Fed cuts, markets not sure where to look
- TRADING DAY Fed clock tick-tock
- TRADING DAY Tech momentum accelerates as Fed looms
- Trading Day: Easy does it, fresh peaks for Wall St
- TRADING DAY Inflation cools, Oracle on fire
- Lithium prices to face pressure on report CATL’s mine may be nearing restart
- Gold eases from record peak; all eyes on US jobs data
- Gold races to all-time high above $3,500 on US rate cut prospects
- Mineral Resources stock rating upgraded by UBS on lithium price outlook
- Minoan Group receives non-binding offer from DAGG LLP for subsidiary
- Analysis-Lithium rally promises breather for struggling Australian miners
- UBS downgrades Mineral Resources stock to Sell despite raising price target
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.43%
- Chinese, Australian lithium stocks surge on CATL mine suspension news
- Gold futures climb to fresh record after report of US tariff move
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.92%
- Jefferies downgrades Mineral Resources stock rating to Underperform
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.16%
- Mineral Resources stock downgraded by JPMorgan on valuation concerns
- Earnings call transcript: Mineral Resources ends FY2025 strong with liquidity boost
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.36%
- Euro, US stock index futures climb after US-EU trade deal
- Euro gains as investors cautiously welcome US-EU trade deal
Faixa diária
2.69 2.70
Faixa anual
2.61 2.79
- Fechamento anterior
- 2.69
- Open
- 2.70
- Bid
- 2.69
- Ask
- 2.99
- Low
- 2.69
- High
- 2.70
- Volume
- 261
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.37%
- Mudança de 6 meses
- 0.37%
- Mudança anual
- -1.82%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh