Valute / MIN
MIN: MFS Intermediate Income Trust
2.68 USD 0.01 (0.37%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MIN ha avuto una variazione del -0.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.68 e ad un massimo di 2.70.
Segui le dinamiche di MFS Intermediate Income Trust. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.68 2.70
Intervallo Annuale
2.61 2.79
- Chiusura Precedente
- 2.69
- Apertura
- 2.70
- Bid
- 2.68
- Ask
- 2.98
- Minimo
- 2.68
- Massimo
- 2.70
- Volume
- 160
- Variazione giornaliera
- -0.37%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 0.00%
- Variazione Annuale
- -2.19%
21 settembre, domenica