QuotazioniSezioni
Valute / MIN
Tornare a Azioni

MIN: MFS Intermediate Income Trust

2.68 USD 0.01 (0.37%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MIN ha avuto una variazione del -0.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.68 e ad un massimo di 2.70.

Segui le dinamiche di MFS Intermediate Income Trust. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MIN News

Intervallo Giornaliero
2.68 2.70
Intervallo Annuale
2.61 2.79
Chiusura Precedente
2.69
Apertura
2.70
Bid
2.68
Ask
2.98
Minimo
2.68
Massimo
2.70
Volume
160
Variazione giornaliera
-0.37%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
0.00%
Variazione Annuale
-2.19%
21 settembre, domenica