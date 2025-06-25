Валюты / MIN
MIN: MFS Intermediate Income Trust
2.69 USD 0.02 (0.74%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MIN за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.69, а максимальная — 2.71.
Следите за динамикой MFS Intermediate Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.69 2.71
Годовой диапазон
2.61 2.79
- Предыдущее закрытие
- 2.71
- Open
- 2.70
- Bid
- 2.69
- Ask
- 2.99
- Low
- 2.69
- High
- 2.71
- Объем
- 237
- Дневное изменение
- -0.74%
- Месячное изменение
- 0.37%
- 6-месячное изменение
- 0.37%
- Годовое изменение
- -1.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.