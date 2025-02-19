Moedas / MFIC
MFIC: MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund
12.16 USD 0.06 (0.50%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MFIC para hoje mudou para 0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.09 e o mais alto foi 12.19.
Veja a dinâmica do par de moedas MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MFIC Notícias
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- MidCap Financial Investment nomeia Joseph Durkin como diretor de contabilidade
- MidCap Financial Investment appoints Joseph Durkin as chief accounting officer
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- MidCap Financial Investment earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Here's What Key Metrics Tell Us About MidCap Financial (MFIC) Q2 Earnings
- MidCap Financial Investment (MFIC) Q2 Earnings Surpass Estimates
- MidCap Financial Q2 2025 slides: NII rises to $0.39/share as non-accruals increase
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Greystone Housing Impact Investors (GHI) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Yield Hunting Part 31: Close To 7% From MidCap Financial Investment's Baby Bond (MFICL)
- BlackRock TCP Capital Corp: Dividend May Survive 2025, But Merger Hasn't Panned Out
- My Dividend Stock Portfolio: New May Dividend Record - 100 Holdings With 15 Buys
- MidCap Financial announces executive changes
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- My Dividend Stock Portfolio: New All-Time Dividend Record In March
- Yield Hunting Part 17: MidCap Financial Investment's Baby Bonds Are In Buy Territory Again
- My Dividend Stock Portfolio: New February Dividend Record - 100 Holdings With 11 Buys
- Management Greenlighted MidCap Financial's Future (NASDAQ:MFIC)
- Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 Peers - Part 1 (NASDAQ:GBDC)
- Yield Hunting Part 10: 8%-Plus YTM With MidCap Financial And Its Baby Bond (NASDAQ:MFIC)
- My Dividend Stock Portfolio: New January Dividend Record - 100 Holdings With 14 Buys
Faixa diária
12.09 12.19
Faixa anual
10.18 14.75
- Fechamento anterior
- 12.10
- Open
- 12.13
- Bid
- 12.16
- Ask
- 12.46
- Low
- 12.09
- High
- 12.19
- Volume
- 194
- Mudança diária
- 0.50%
- Mudança mensal
- -7.74%
- Mudança de 6 meses
- -5.66%
- Mudança anual
- -9.39%
