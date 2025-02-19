通貨 / MFIC
MFIC: MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund
12.29 USD 0.19 (1.57%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MFICの今日の為替レートは、1.57%変化しました。日中、通貨は1あたり12.09の安値と12.29の高値で取引されました。
MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
12.09 12.29
1年のレンジ
10.18 14.75
- 以前の終値
- 12.10
- 始値
- 12.13
- 買値
- 12.29
- 買値
- 12.59
- 安値
- 12.09
- 高値
- 12.29
- 出来高
- 547
- 1日の変化
- 1.57%
- 1ヶ月の変化
- -6.75%
- 6ヶ月の変化
- -4.65%
- 1年の変化
- -8.42%
