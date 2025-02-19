クォートセクション
通貨 / MFIC
MFIC: MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund

12.29 USD 0.19 (1.57%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MFICの今日の為替レートは、1.57%変化しました。日中、通貨は1あたり12.09の安値と12.29の高値で取引されました。

MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
12.09 12.29
1年のレンジ
10.18 14.75
以前の終値
12.10
始値
12.13
買値
12.29
買値
12.59
安値
12.09
高値
12.29
出来高
547
1日の変化
1.57%
1ヶ月の変化
-6.75%
6ヶ月の変化
-4.65%
1年の変化
-8.42%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K