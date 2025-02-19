QuotazioniSezioni
MFIC: MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund

12.37 USD 0.08 (0.65%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MFIC ha avuto una variazione del 0.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.25 e ad un massimo di 12.42.

Segui le dinamiche di MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
12.25 12.42
Intervallo Annuale
10.18 14.75
Chiusura Precedente
12.29
Apertura
12.30
Bid
12.37
Ask
12.67
Minimo
12.25
Massimo
12.42
Volume
802
Variazione giornaliera
0.65%
Variazione Mensile
-6.15%
Variazione Semestrale
-4.03%
Variazione Annuale
-7.82%
