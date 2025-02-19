Valute / MFIC
MFIC: MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund
12.37 USD 0.08 (0.65%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MFIC ha avuto una variazione del 0.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.25 e ad un massimo di 12.42.
Segui le dinamiche di MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MFIC News
Intervallo Giornaliero
12.25 12.42
Intervallo Annuale
10.18 14.75
- Chiusura Precedente
- 12.29
- Apertura
- 12.30
- Bid
- 12.37
- Ask
- 12.67
- Minimo
- 12.25
- Massimo
- 12.42
- Volume
- 802
- Variazione giornaliera
- 0.65%
- Variazione Mensile
- -6.15%
- Variazione Semestrale
- -4.03%
- Variazione Annuale
- -7.82%
20 settembre, sabato