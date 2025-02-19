Валюты / MFIC
MFIC: MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund
12.13 USD 0.11 (0.90%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MFIC за сегодня изменился на -0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.05, а максимальная — 12.29.
Следите за динамикой MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
12.05 12.29
Годовой диапазон
10.18 14.75
- Предыдущее закрытие
- 12.24
- Open
- 12.24
- Bid
- 12.13
- Ask
- 12.43
- Low
- 12.05
- High
- 12.29
- Объем
- 1.064 K
- Дневное изменение
- -0.90%
- Месячное изменение
- -7.97%
- 6-месячное изменение
- -5.90%
- Годовое изменение
- -9.61%
