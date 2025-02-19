Divisas / MFIC
MFIC: MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund
12.10 USD 0.03 (0.25%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MFIC de hoy ha cambiado un -0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.09, mientras que el máximo ha alcanzado 12.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
12.09 12.31
Rango anual
10.18 14.75
- Cierres anteriores
- 12.13
- Open
- 12.13
- Bid
- 12.10
- Ask
- 12.40
- Low
- 12.09
- High
- 12.31
- Volumen
- 660
- Cambio diario
- -0.25%
- Cambio mensual
- -8.19%
- Cambio a 6 meses
- -6.13%
- Cambio anual
- -9.84%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B