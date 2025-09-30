- Visão do mercado
MDCXW: Medicus Pharma Ltd.
A taxa do MDCXW para hoje mudou para 10.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.7300 e o mais alto foi 0.8998.
Veja a dinâmica do par de moedas Medicus Pharma Ltd.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MDCXW hoje?
Hoje Medicus Pharma Ltd. (MDCXW) está avaliado em 0.7950. O instrumento é negociado dentro de 10.42%, o fechamento de ontem foi 0.7200, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MDCXW em tempo real.
As ações de Medicus Pharma Ltd. pagam dividendos?
Atualmente Medicus Pharma Ltd. está avaliado em 0.7950. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 55.88% e USD. Monitore os movimentos de MDCXW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MDCXW?
Você pode comprar ações de Medicus Pharma Ltd. (MDCXW) pelo preço atual 0.7950. Ordens geralmente são executadas perto de 0.7950 ou 0.7980, enquanto 5 e -11.65% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MDCXW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MDCXW?
Investir em Medicus Pharma Ltd. envolve considerar a faixa anual 0.3541 - 4.0000 e o preço atual 0.7950. Muitos comparam 1.96% e 15.38% antes de enviar ordens em 0.7950 ou 0.7980. Estude as mudanças diárias de preço de MDCXW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Medicus Pharma Ltd.?
O maior preço de Medicus Pharma Ltd. (MDCXW) no último ano foi 4.0000. As ações oscilaram bastante dentro de 0.3541 - 4.0000, e a comparação com 0.7200 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Medicus Pharma Ltd. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Medicus Pharma Ltd.?
O menor preço de Medicus Pharma Ltd. (MDCXW) no ano foi 0.3541. A comparação com o preço atual 0.7950 e 0.3541 - 4.0000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MDCXW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MDCXW?
No passado Medicus Pharma Ltd. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.7200 e 55.88% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.7200
- Open
- 0.8998
- Bid
- 0.7950
- Ask
- 0.7980
- Low
- 0.7300
- High
- 0.8998
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 10.42%
- Mudança mensal
- 1.96%
- Mudança de 6 meses
- 15.38%
- Mudança anual
- 55.88%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4