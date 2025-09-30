- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MDCXW: Medicus Pharma Ltd.
Il tasso di cambio MDCXW ha avuto una variazione del 10.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.7300 e ad un massimo di 0.8998.
Segui le dinamiche di Medicus Pharma Ltd.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MDCXW oggi?
Oggi le azioni Medicus Pharma Ltd. sono prezzate a 0.7950. Viene scambiato all'interno di 10.42%, la chiusura di ieri è stata 0.7200 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MDCXW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Medicus Pharma Ltd. pagano dividendi?
Medicus Pharma Ltd. è attualmente valutato a 0.7950. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 55.88% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MDCXW.
Come acquistare azioni MDCXW?
Puoi acquistare azioni Medicus Pharma Ltd. al prezzo attuale di 0.7950. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.7950 o 0.7980, mentre 5 e -11.65% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MDCXW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MDCXW?
Investire in Medicus Pharma Ltd. implica considerare l'intervallo annuale 0.3541 - 4.0000 e il prezzo attuale 0.7950. Molti confrontano 1.96% e 15.38% prima di effettuare ordini su 0.7950 o 0.7980. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MDCXW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Medicus Pharma Ltd.?
Il prezzo massimo di Medicus Pharma Ltd. nell'ultimo anno è stato 4.0000. All'interno di 0.3541 - 4.0000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.7200 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Medicus Pharma Ltd. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Medicus Pharma Ltd.?
Il prezzo più basso di Medicus Pharma Ltd. (MDCXW) nel corso dell'anno è stato 0.3541. Confrontandolo con gli attuali 0.7950 e 0.3541 - 4.0000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MDCXW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MDCXW?
Medicus Pharma Ltd. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.7200 e 55.88%.
- Chiusura Precedente
- 0.7200
- Apertura
- 0.8998
- Bid
- 0.7950
- Ask
- 0.7980
- Minimo
- 0.7300
- Massimo
- 0.8998
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 10.42%
- Variazione Mensile
- 1.96%
- Variazione Semestrale
- 15.38%
- Variazione Annuale
- 55.88%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4