MDCXW: Medicus Pharma Ltd.
Курс MDCXW за сегодня изменился на 10.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.7300, а максимальная — 0.8998.
Следите за динамикой Medicus Pharma Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MDCXW сегодня?
Medicus Pharma Ltd. (MDCXW) сегодня оценивается на уровне 0.7950. Инструмент торгуется в пределах 10.42%, вчерашнее закрытие составило 0.7200, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MDCXW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Medicus Pharma Ltd.?
Medicus Pharma Ltd. в настоящее время оценивается в 0.7950. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 55.88% и USD. Отслеживайте движения MDCXW на графике в реальном времени.
Как купить акции MDCXW?
Вы можете купить акции Medicus Pharma Ltd. (MDCXW) по текущей цене 0.7950. Ордера обычно размещаются около 0.7950 или 0.7980, тогда как 5 и -11.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MDCXW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MDCXW?
Инвестирование в Medicus Pharma Ltd. предполагает учет годового диапазона 0.3541 - 4.0000 и текущей цены 0.7950. Многие сравнивают 1.96% и 15.38% перед размещением ордеров на 0.7950 или 0.7980. Изучайте ежедневные изменения цены MDCXW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Medicus Pharma Ltd.?
Самая высокая цена Medicus Pharma Ltd. (MDCXW) за последний год составила 4.0000. Акции заметно колебались в пределах 0.3541 - 4.0000, сравнение с 0.7200 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Medicus Pharma Ltd. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Medicus Pharma Ltd.?
Самая низкая цена Medicus Pharma Ltd. (MDCXW) за год составила 0.3541. Сравнение с текущими 0.7950 и 0.3541 - 4.0000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MDCXW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MDCXW?
В прошлом Medicus Pharma Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.7200 и 55.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.7200
- Open
- 0.8998
- Bid
- 0.7950
- Ask
- 0.7980
- Low
- 0.7300
- High
- 0.8998
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 10.42%
- Месячное изменение
- 1.96%
- 6-месячное изменение
- 15.38%
- Годовое изменение
- 55.88%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%