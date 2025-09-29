КотировкиРазделы
Валюты / MDCXW
Назад в Рынок акций США

MDCXW: Medicus Pharma Ltd.

0.7950 USD 0.0750 (10.42%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MDCXW за сегодня изменился на 10.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.7300, а максимальная — 0.8998.

Следите за динамикой Medicus Pharma Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MDCXW сегодня?

Medicus Pharma Ltd. (MDCXW) сегодня оценивается на уровне 0.7950. Инструмент торгуется в пределах 10.42%, вчерашнее закрытие составило 0.7200, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MDCXW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Medicus Pharma Ltd.?

Medicus Pharma Ltd. в настоящее время оценивается в 0.7950. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 55.88% и USD. Отслеживайте движения MDCXW на графике в реальном времени.

Как купить акции MDCXW?

Вы можете купить акции Medicus Pharma Ltd. (MDCXW) по текущей цене 0.7950. Ордера обычно размещаются около 0.7950 или 0.7980, тогда как 5 и -11.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MDCXW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MDCXW?

Инвестирование в Medicus Pharma Ltd. предполагает учет годового диапазона 0.3541 - 4.0000 и текущей цены 0.7950. Многие сравнивают 1.96% и 15.38% перед размещением ордеров на 0.7950 или 0.7980. Изучайте ежедневные изменения цены MDCXW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Medicus Pharma Ltd.?

Самая высокая цена Medicus Pharma Ltd. (MDCXW) за последний год составила 4.0000. Акции заметно колебались в пределах 0.3541 - 4.0000, сравнение с 0.7200 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Medicus Pharma Ltd. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Medicus Pharma Ltd.?

Самая низкая цена Medicus Pharma Ltd. (MDCXW) за год составила 0.3541. Сравнение с текущими 0.7950 и 0.3541 - 4.0000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MDCXW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MDCXW?

В прошлом Medicus Pharma Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.7200 и 55.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.7300 0.8998
Годовой диапазон
0.3541 4.0000
Предыдущее закрытие
0.7200
Open
0.8998
Bid
0.7950
Ask
0.7980
Low
0.7300
High
0.8998
Объем
5
Дневное изменение
10.42%
Месячное изменение
1.96%
6-месячное изменение
15.38%
Годовое изменение
55.88%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.