MDCXW: Medicus Pharma Ltd.
Le taux de change de MDCXW a changé de 10.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.7300 et à un maximum de 0.8998.
Suivez la dynamique Medicus Pharma Ltd.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MDCXW aujourd'hui ?
L'action Medicus Pharma Ltd. est cotée à 0.7950 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.42%, a clôturé hier à 0.7200 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de MDCXW présente ces mises à jour.
L'action Medicus Pharma Ltd. verse-t-elle des dividendes ?
Medicus Pharma Ltd. est actuellement valorisé à 0.7950. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 55.88% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MDCXW.
Comment acheter des actions MDCXW ?
Vous pouvez acheter des actions Medicus Pharma Ltd. au cours actuel de 0.7950. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.7950 ou de 0.7980, le 5 et le -11.65% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MDCXW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MDCXW ?
Investir dans Medicus Pharma Ltd. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.3541 - 4.0000 et le prix actuel 0.7950. Beaucoup comparent 1.96% et 15.38% avant de passer des ordres à 0.7950 ou 0.7980. Consultez le graphique du cours de MDCXW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Medicus Pharma Ltd. ?
Le cours le plus élevé de Medicus Pharma Ltd. l'année dernière était 4.0000. Au cours de 0.3541 - 4.0000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.7200 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Medicus Pharma Ltd. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Medicus Pharma Ltd. ?
Le cours le plus bas de Medicus Pharma Ltd. (MDCXW) sur l'année a été 0.3541. Sa comparaison avec 0.7950 et 0.3541 - 4.0000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MDCXW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MDCXW a-t-elle été divisée ?
Medicus Pharma Ltd. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.7200 et 55.88% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.7200
- Ouverture
- 0.8998
- Bid
- 0.7950
- Ask
- 0.7980
- Plus Bas
- 0.7300
- Plus Haut
- 0.8998
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- 10.42%
- Changement Mensuel
- 1.96%
- Changement à 6 Mois
- 15.38%
- Changement Annuel
- 55.88%
