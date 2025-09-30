- Übersicht
MDCXW: Medicus Pharma Ltd.
Der Wechselkurs von MDCXW hat sich für heute um 10.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.7300 bis zu einem Hoch von 0.8998 gehandelt.
Verfolgen Sie die Medicus Pharma Ltd.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MDCXW heute?
Die Aktie von Medicus Pharma Ltd. (MDCXW) notiert heute bei 0.7950. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.42% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.7200 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von MDCXW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MDCXW Dividenden?
Medicus Pharma Ltd. wird derzeit mit 0.7950 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 55.88% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MDCXW zu verfolgen.
Wie kaufe ich MDCXW-Aktien?
Sie können Aktien von Medicus Pharma Ltd. (MDCXW) zum aktuellen Kurs von 0.7950 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.7950 oder 0.7980 platziert, während 5 und -11.65% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MDCXW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MDCXW-Aktien?
Bei einer Investition in Medicus Pharma Ltd. müssen die jährliche Spanne 0.3541 - 4.0000 und der aktuelle Kurs 0.7950 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.96% und 15.38%, bevor sie Orders zu 0.7950 oder 0.7980 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MDCXW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Medicus Pharma Ltd.?
Der höchste Kurs von Medicus Pharma Ltd. (MDCXW) im vergangenen Jahr lag bei 4.0000. Innerhalb von 0.3541 - 4.0000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.7200 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Medicus Pharma Ltd. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Medicus Pharma Ltd.?
Der niedrigste Kurs von Medicus Pharma Ltd. (MDCXW) im Laufe des Jahres betrug 0.3541. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.7950 und der Spanne 0.3541 - 4.0000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MDCXW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MDCXW statt?
Medicus Pharma Ltd. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.7200 und 55.88% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.7200
- Eröffnung
- 0.8998
- Bid
- 0.7950
- Ask
- 0.7980
- Tief
- 0.7300
- Hoch
- 0.8998
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 10.42%
- Monatsänderung
- 1.96%
- 6-Monatsänderung
- 15.38%
- Jahresänderung
- 55.88%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4