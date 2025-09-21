Moedas / MAGH
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MAGH
1.3700 USD 0.0600 (4.20%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MAGH para hoje mudou para -4.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.3700 e o mais alto foi 1.4492.
Veja a dinâmica do par de moedas . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
1.3700 1.4492
Faixa anual
0.9912 5.1500
- Fechamento anterior
- 1.4300
- Open
- 1.3740
- Bid
- 1.3700
- Ask
- 1.3730
- Low
- 1.3700
- High
- 1.4492
- Volume
- 35
- Mudança diária
- -4.20%
- Mudança mensal
- 15.13%
- Mudança de 6 meses
- -60.63%
- Mudança anual
- -60.63%
21 setembro, domingo