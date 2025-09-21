CotaçõesSeções
MAGH
MAGH

1.3700 USD 0.0600 (4.20%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MAGH para hoje mudou para -4.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.3700 e o mais alto foi 1.4492.

Veja a dinâmica do par de moedas . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
1.3700 1.4492
Faixa anual
0.9912 5.1500
Fechamento anterior
1.4300
Open
1.3740
Bid
1.3700
Ask
1.3730
Low
1.3700
High
1.4492
Volume
35
Mudança diária
-4.20%
Mudança mensal
15.13%
Mudança de 6 meses
-60.63%
Mudança anual
-60.63%
21 setembro, domingo