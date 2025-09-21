クォートセクション
通貨 / MAGH
株に戻る

MAGH

1.3700 USD 0.0600 (4.20%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MAGHの今日の為替レートは、-4.20%変化しました。日中、通貨は1あたり1.3700の安値と1.4492の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
1.3700 1.4492
1年のレンジ
0.9912 5.1500
以前の終値
1.4300
始値
1.3740
買値
1.3700
買値
1.3730
安値
1.3700
高値
1.4492
出来高
35
1日の変化
-4.20%
1ヶ月の変化
15.13%
6ヶ月の変化
-60.63%
1年の変化
-60.63%
21 9月, 日曜日