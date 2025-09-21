通貨 / MAGH
MAGH
1.3700 USD 0.0600 (4.20%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MAGHの今日の為替レートは、-4.20%変化しました。日中、通貨は1あたり1.3700の安値と1.4492の高値で取引されました。
ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.3700 1.4492
1年のレンジ
0.9912 5.1500
- 以前の終値
- 1.4300
- 始値
- 1.3740
- 買値
- 1.3700
- 買値
- 1.3730
- 安値
- 1.3700
- 高値
- 1.4492
- 出来高
- 35
- 1日の変化
- -4.20%
- 1ヶ月の変化
- 15.13%
- 6ヶ月の変化
- -60.63%
- 1年の変化
- -60.63%
21 9月, 日曜日