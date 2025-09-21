CotationsSections
Devises / MAGH
Retour à Actions

MAGH

1.3700 USD 0.0600 (4.20%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MAGH a changé de -4.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.3700 et à un maximum de 1.4492.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
1.3700 1.4492
Range Annuel
0.9912 5.1500
Clôture Précédente
1.4300
Ouverture
1.3740
Bid
1.3700
Ask
1.3730
Plus Bas
1.3700
Plus Haut
1.4492
Volume
35
Changement quotidien
-4.20%
Changement Mensuel
15.13%
Changement à 6 Mois
-60.63%
Changement Annuel
-60.63%
21 septembre, dimanche