КотировкиРазделы
Валюты / MAGH
Назад в Рынок акций США

MAGH

1.3700 USD 0.0600 (4.20%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MAGH за сегодня изменился на -4.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.3700, а максимальная — 1.4492.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
1.3700 1.4492
Годовой диапазон
0.9912 5.1500
Предыдущее закрытие
1.4300
Open
1.3740
Bid
1.3700
Ask
1.3730
Low
1.3700
High
1.4492
Объем
35
Дневное изменение
-4.20%
Месячное изменение
15.13%
6-месячное изменение
-60.63%
Годовое изменение
-60.63%
21 сентября, воскресенье