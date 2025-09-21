Valute / MAGH
MAGH
1.3700 USD 0.0600 (4.20%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MAGH ha avuto una variazione del -4.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.3700 e ad un massimo di 1.4492.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.3700 1.4492
Intervallo Annuale
0.9912 5.1500
- Chiusura Precedente
- 1.4300
- Apertura
- 1.3740
- Bid
- 1.3700
- Ask
- 1.3730
- Minimo
- 1.3700
- Massimo
- 1.4492
- Volume
- 35
- Variazione giornaliera
- -4.20%
- Variazione Mensile
- 15.13%
- Variazione Semestrale
- -60.63%
- Variazione Annuale
- -60.63%
21 settembre, domenica