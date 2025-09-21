KurseKategorien
Währungen / MAGH
Zurück zum Aktien

MAGH

1.3700 USD 0.0600 (4.20%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MAGH hat sich für heute um -4.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.3700 bis zu einem Hoch von 1.4492 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
1.3700 1.4492
Jahresspanne
0.9912 5.1500
Vorheriger Schlusskurs
1.4300
Eröffnung
1.3740
Bid
1.3700
Ask
1.3730
Tief
1.3700
Hoch
1.4492
Volumen
35
Tagesänderung
-4.20%
Monatsänderung
15.13%
6-Monatsänderung
-60.63%
Jahresänderung
-60.63%
21 September, Sonntag