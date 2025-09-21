Währungen / MAGH
MAGH
1.3700 USD 0.0600 (4.20%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MAGH hat sich für heute um -4.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.3700 bis zu einem Hoch von 1.4492 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.3700 1.4492
Jahresspanne
0.9912 5.1500
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.4300
- Eröffnung
- 1.3740
- Bid
- 1.3700
- Ask
- 1.3730
- Tief
- 1.3700
- Hoch
- 1.4492
- Volumen
- 35
- Tagesänderung
- -4.20%
- Monatsänderung
- 15.13%
- 6-Monatsänderung
- -60.63%
- Jahresänderung
- -60.63%
21 September, Sonntag