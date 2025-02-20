Moedas / LUNG
LUNG: Pulmonx Corporation
1.60 USD 0.05 (3.23%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LUNG para hoje mudou para 3.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.54 e o mais alto foi 1.61.
Veja a dinâmica do par de moedas Pulmonx Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.54 1.61
Faixa anual
1.47 9.37
- Fechamento anterior
- 1.55
- Open
- 1.57
- Bid
- 1.60
- Ask
- 1.90
- Low
- 1.54
- High
- 1.61
- Volume
- 366
- Mudança diária
- 3.23%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- -76.08%
- Mudança anual
- -80.51%
