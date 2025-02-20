Währungen / LUNG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LUNG: Pulmonx Corporation
1.69 USD 0.09 (5.62%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LUNG hat sich für heute um 5.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.58 bis zu einem Hoch von 1.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pulmonx Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LUNG News
- Pulmonx at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Challenges
- What Makes Pulmonx (LUNG) a New Buy Stock
- Pulmonx at Canaccord Conference: Growth Plans Amid Challenges
- After Plunging 37.5% in 4 Weeks, Here's Why the Trend Might Reverse for Pulmonx (LUNG)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- Pulmonx (LUNG) Q2 Revenue Rises 15%
- Nasdaq Surges Over 1%; Microsoft Posts Upbeat Earnings - Align Technology (NASDAQ:ALGN), GRI Bio (NASDAQ:GRI)
- Piper Sandler downgrades Pulmonx stock to Neutral on growth concerns
- Pulmonx Corporation (LUNG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Pulmonx Corporation (LUNG) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Pulmonx earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Thursday’s Insider Activity: Major Buys and Sells in US Stocks
- Pulmonx director Florin Daniel P buys $71,362 in common stock
- Pulmonx to Present at the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- Pulmonx stock plunges to 52-week low of $3.17 amid market challenges
- Pulmonx at Bank of America 2025 Healthcare Conference: Strategic Growth Insights
- This Pulmonx Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Karman Holdings (NYSE:KRMN), Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD)
- Top 3 Health Care Stocks You May Want To Dump In February - Pulmonx (NASDAQ:LUNG), Pediatrix Medical Group (NYSE:MD)
- Pulmonx Corporation (LUNG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
1.58 1.71
Jahresspanne
1.47 9.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.60
- Eröffnung
- 1.61
- Bid
- 1.69
- Ask
- 1.99
- Tief
- 1.58
- Hoch
- 1.71
- Volumen
- 330
- Tagesänderung
- 5.62%
- Monatsänderung
- 5.62%
- 6-Monatsänderung
- -74.74%
- Jahresänderung
- -79.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K