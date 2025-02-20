Валюты / LUNG
LUNG: Pulmonx Corporation
1.58 USD 0.01 (0.63%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LUNG за сегодня изменился на -0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.57, а максимальная — 1.61.
Следите за динамикой Pulmonx Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.57 1.61
Годовой диапазон
1.47 9.37
- Предыдущее закрытие
- 1.59
- Open
- 1.60
- Bid
- 1.58
- Ask
- 1.88
- Low
- 1.57
- High
- 1.61
- Объем
- 531
- Дневное изменение
- -0.63%
- Месячное изменение
- -1.25%
- 6-месячное изменение
- -76.38%
- Годовое изменение
- -80.76%
