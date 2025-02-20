Moedas / LILA
LILA: Liberty Latin America Ltd - Class A
8.04 USD 0.13 (1.64%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LILA para hoje mudou para 1.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.90 e o mais alto foi 8.06.
Veja a dinâmica do par de moedas Liberty Latin America Ltd - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
7.90 8.06
Faixa anual
4.26 10.77
- Fechamento anterior
- 7.91
- Open
- 7.90
- Bid
- 8.04
- Ask
- 8.34
- Low
- 7.90
- High
- 8.06
- Volume
- 93
- Mudança diária
- 1.64%
- Mudança mensal
- 1.52%
- Mudança de 6 meses
- 27.42%
- Mudança anual
- -15.01%
