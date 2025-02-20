通貨 / LILA
LILA: Liberty Latin America Ltd - Class A
8.17 USD 0.26 (3.29%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LILAの今日の為替レートは、3.29%変化しました。日中、通貨は1あたり7.90の安値と8.17の高値で取引されました。
Liberty Latin America Ltd - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LILA News
1日のレンジ
7.90 8.17
1年のレンジ
4.26 10.77
- 以前の終値
- 7.91
- 始値
- 7.90
- 買値
- 8.17
- 買値
- 8.47
- 安値
- 7.90
- 高値
- 8.17
- 出来高
- 469
- 1日の変化
- 3.29%
- 1ヶ月の変化
- 3.16%
- 6ヶ月の変化
- 29.48%
- 1年の変化
- -13.64%
