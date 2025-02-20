Валюты / LILA
LILA: Liberty Latin America Ltd - Class A
7.77 USD 0.14 (1.83%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LILA за сегодня изменился на 1.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.48, а максимальная — 7.82.
Следите за динамикой Liberty Latin America Ltd - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.48 7.82
Годовой диапазон
4.26 10.77
- Предыдущее закрытие
- 7.63
- Open
- 7.61
- Bid
- 7.77
- Ask
- 8.07
- Low
- 7.48
- High
- 7.82
- Объем
- 609
- Дневное изменение
- 1.83%
- Месячное изменение
- -1.89%
- 6-месячное изменение
- 23.14%
- Годовое изменение
- -17.86%
