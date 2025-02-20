КотировкиРазделы
LILA
LILA: Liberty Latin America Ltd - Class A

7.77 USD 0.14 (1.83%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LILA за сегодня изменился на 1.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.48, а максимальная — 7.82.

Следите за динамикой Liberty Latin America Ltd - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости LILA

Дневной диапазон
7.48 7.82
Годовой диапазон
4.26 10.77
Предыдущее закрытие
7.63
Open
7.61
Bid
7.77
Ask
8.07
Low
7.48
High
7.82
Объем
609
Дневное изменение
1.83%
Месячное изменение
-1.89%
6-месячное изменение
23.14%
Годовое изменение
-17.86%
