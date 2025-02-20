QuotazioniSezioni
LILA: Liberty Latin America Ltd - Class A

7.96 USD 0.21 (2.57%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LILA ha avuto una variazione del -2.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.92 e ad un massimo di 8.19.

Segui le dinamiche di Liberty Latin America Ltd - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.92 8.19
Intervallo Annuale
4.26 10.77
Chiusura Precedente
8.17
Apertura
8.19
Bid
7.96
Ask
8.26
Minimo
7.92
Massimo
8.19
Volume
857
Variazione giornaliera
-2.57%
Variazione Mensile
0.51%
Variazione Semestrale
26.15%
Variazione Annuale
-15.86%
