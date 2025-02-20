Valute / LILA
LILA: Liberty Latin America Ltd - Class A
7.96 USD 0.21 (2.57%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LILA ha avuto una variazione del -2.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.92 e ad un massimo di 8.19.
Segui le dinamiche di Liberty Latin America Ltd - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
LILA News
Intervallo Giornaliero
7.92 8.19
Intervallo Annuale
4.26 10.77
- Chiusura Precedente
- 8.17
- Apertura
- 8.19
- Bid
- 7.96
- Ask
- 8.26
- Minimo
- 7.92
- Massimo
- 8.19
- Volume
- 857
- Variazione giornaliera
- -2.57%
- Variazione Mensile
- 0.51%
- Variazione Semestrale
- 26.15%
- Variazione Annuale
- -15.86%
20 settembre, sabato