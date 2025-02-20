Währungen / LILA
LILA: Liberty Latin America Ltd - Class A
8.10 USD 0.07 (0.86%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LILA hat sich für heute um -0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.06 bis zu einem Hoch von 8.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Liberty Latin America Ltd - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LILA News
Tagesspanne
8.06 8.19
Jahresspanne
4.26 10.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.17
- Eröffnung
- 8.19
- Bid
- 8.10
- Ask
- 8.40
- Tief
- 8.06
- Hoch
- 8.19
- Volumen
- 36
- Tagesänderung
- -0.86%
- Monatsänderung
- 2.27%
- 6-Monatsänderung
- 28.37%
- Jahresänderung
- -14.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K