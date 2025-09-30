- Visão do mercado
LEGT-UN: Legato Merger Corp. III
A taxa do LEGT-UN para hoje mudou para -7.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.8500 e o mais alto foi 10.8500.
Veja a dinâmica do par de moedas Legato Merger Corp. III. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de LEGT-UN hoje?
Hoje Legato Merger Corp. III (LEGT-UN) está avaliado em 10.8500. O instrumento é negociado dentro de -7.26%, o fechamento de ontem foi 11.7000, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LEGT-UN em tempo real.
As ações de Legato Merger Corp. III pagam dividendos?
Atualmente Legato Merger Corp. III está avaliado em 10.8500. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.85% e USD. Monitore os movimentos de LEGT-UN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de LEGT-UN?
Você pode comprar ações de Legato Merger Corp. III (LEGT-UN) pelo preço atual 10.8500. Ordens geralmente são executadas perto de 10.8500 ou 10.8530, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LEGT-UN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de LEGT-UN?
Investir em Legato Merger Corp. III envolve considerar a faixa anual 10.2500 - 12.0000 e o preço atual 10.8500. Muitos comparam -0.09% e 2.84% antes de enviar ordens em 10.8500 ou 10.8530. Estude as mudanças diárias de preço de LEGT-UN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Legato Merger Corp. III?
O maior preço de Legato Merger Corp. III (LEGT-UN) no último ano foi 12.0000. As ações oscilaram bastante dentro de 10.2500 - 12.0000, e a comparação com 11.7000 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Legato Merger Corp. III no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Legato Merger Corp. III?
O menor preço de Legato Merger Corp. III (LEGT-UN) no ano foi 10.2500. A comparação com o preço atual 10.8500 e 10.2500 - 12.0000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LEGT-UN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de LEGT-UN?
No passado Legato Merger Corp. III passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 11.7000 e 5.85% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 11.7000
- Open
- 10.8500
- Bid
- 10.8500
- Ask
- 10.8530
- Low
- 10.8500
- High
- 10.8500
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -7.26%
- Mudança mensal
- -0.09%
- Mudança de 6 meses
- 2.84%
- Mudança anual
- 5.85%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4