Moedas / LEGT-UN
LEGT-UN: Legato Merger Corp. III

10.8500 USD 0.8500 (7.26%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do LEGT-UN para hoje mudou para -7.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.8500 e o mais alto foi 10.8500.

Veja a dinâmica do par de moedas Legato Merger Corp. III. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de LEGT-UN hoje?

Hoje Legato Merger Corp. III (LEGT-UN) está avaliado em 10.8500. O instrumento é negociado dentro de -7.26%, o fechamento de ontem foi 11.7000, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LEGT-UN em tempo real.

As ações de Legato Merger Corp. III pagam dividendos?

Atualmente Legato Merger Corp. III está avaliado em 10.8500. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.85% e USD. Monitore os movimentos de LEGT-UN no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de LEGT-UN?

Você pode comprar ações de Legato Merger Corp. III (LEGT-UN) pelo preço atual 10.8500. Ordens geralmente são executadas perto de 10.8500 ou 10.8530, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LEGT-UN no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de LEGT-UN?

Investir em Legato Merger Corp. III envolve considerar a faixa anual 10.2500 - 12.0000 e o preço atual 10.8500. Muitos comparam -0.09% e 2.84% antes de enviar ordens em 10.8500 ou 10.8530. Estude as mudanças diárias de preço de LEGT-UN no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Legato Merger Corp. III?

O maior preço de Legato Merger Corp. III (LEGT-UN) no último ano foi 12.0000. As ações oscilaram bastante dentro de 10.2500 - 12.0000, e a comparação com 11.7000 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Legato Merger Corp. III no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Legato Merger Corp. III?

O menor preço de Legato Merger Corp. III (LEGT-UN) no ano foi 10.2500. A comparação com o preço atual 10.8500 e 10.2500 - 12.0000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LEGT-UN em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de LEGT-UN?

No passado Legato Merger Corp. III passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 11.7000 e 5.85% após os eventos corporativos.

Faixa diária
10.8500 10.8500
Faixa anual
10.2500 12.0000
Fechamento anterior
11.7000
Open
10.8500
Bid
10.8500
Ask
10.8530
Low
10.8500
High
10.8500
Volume
1
Mudança diária
-7.26%
Mudança mensal
-0.09%
Mudança de 6 meses
2.84%
Mudança anual
5.85%
