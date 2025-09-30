QuotazioniSezioni
LEGT-UN: Legato Merger Corp. III

10.8500 USD 0.8500 (7.26%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LEGT-UN ha avuto una variazione del -7.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.8500 e ad un massimo di 10.8500.

Segui le dinamiche di Legato Merger Corp. III. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni LEGT-UN oggi?

Oggi le azioni Legato Merger Corp. III sono prezzate a 10.8500. Viene scambiato all'interno di -7.26%, la chiusura di ieri è stata 11.7000 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LEGT-UN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Legato Merger Corp. III pagano dividendi?

Legato Merger Corp. III è attualmente valutato a 10.8500. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.85% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LEGT-UN.

Come acquistare azioni LEGT-UN?

Puoi acquistare azioni Legato Merger Corp. III al prezzo attuale di 10.8500. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.8500 o 10.8530, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LEGT-UN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni LEGT-UN?

Investire in Legato Merger Corp. III implica considerare l'intervallo annuale 10.2500 - 12.0000 e il prezzo attuale 10.8500. Molti confrontano -0.09% e 2.84% prima di effettuare ordini su 10.8500 o 10.8530. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LEGT-UN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Legato Merger Corp. III?

Il prezzo massimo di Legato Merger Corp. III nell'ultimo anno è stato 12.0000. All'interno di 10.2500 - 12.0000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 11.7000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Legato Merger Corp. III utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Legato Merger Corp. III?

Il prezzo più basso di Legato Merger Corp. III (LEGT-UN) nel corso dell'anno è stato 10.2500. Confrontandolo con gli attuali 10.8500 e 10.2500 - 12.0000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LEGT-UN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LEGT-UN?

Legato Merger Corp. III ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 11.7000 e 5.85%.

Intervallo Giornaliero
10.8500 10.8500
Intervallo Annuale
10.2500 12.0000
Chiusura Precedente
11.7000
Apertura
10.8500
Bid
10.8500
Ask
10.8530
Minimo
10.8500
Massimo
10.8500
Volume
1
Variazione giornaliera
-7.26%
Variazione Mensile
-0.09%
Variazione Semestrale
2.84%
Variazione Annuale
5.85%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4