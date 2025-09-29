LEGT-UN股票今天的价格是多少？ Legato Merger Corp. III股票今天的定价为10.8500。它在-7.26%范围内交易，昨天的收盘价为11.7000，交易量达到1。LEGT-UN的实时价格图表显示了这些更新。

Legato Merger Corp. III股票是否支付股息？ Legato Merger Corp. III目前的价值为10.8500。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.85%和USD。实时查看图表以跟踪LEGT-UN走势。

如何购买LEGT-UN股票？ 您可以以10.8500的当前价格购买Legato Merger Corp. III股票。订单通常设置在10.8500或10.8530附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注LEGT-UN的实时图表更新。

如何投资LEGT-UN股票？ 投资Legato Merger Corp. III需要考虑年度范围10.2500 - 12.0000和当前价格10.8500。许多人在以10.8500或10.8530下订单之前，会比较-0.09%和。实时查看LEGT-UN价格图表，了解每日变化。

Legato Merger Corp. III股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Legato Merger Corp. III的最高价格是12.0000。在10.2500 - 12.0000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Legato Merger Corp. III的绩效。

Legato Merger Corp. III股票的最低价格是多少？ Legato Merger Corp. III（LEGT-UN）的最低价格为10.2500。将其与当前的10.8500和10.2500 - 12.0000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LEGT-UN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。