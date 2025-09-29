- 概要
LEGT-UN: Legato Merger Corp. III
LEGT-UNの今日の為替レートは、-7.26%変化しました。日中、通貨は1あたり10.8500の安値と10.8500の高値で取引されました。
Legato Merger Corp. IIIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
LEGT-UN株の現在の価格は？
Legato Merger Corp. IIIの株価は本日10.8500です。-7.26%内で取引され、前日の終値は11.7000、取引量は1に達しました。LEGT-UNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Legato Merger Corp. IIIの株は配当を出しますか？
Legato Merger Corp. IIIの現在の価格は10.8500です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.85%やUSDにも注目します。LEGT-UNの動きはライブチャートで確認できます。
LEGT-UN株を買う方法は？
Legato Merger Corp. IIIの株は現在10.8500で購入可能です。注文は通常10.8500または10.8530付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。LEGT-UNの最新情報はライブチャートで確認できます。
LEGT-UN株に投資する方法は？
Legato Merger Corp. IIIへの投資では、年間の値幅10.2500 - 12.0000と現在の10.8500を考慮します。注文は多くの場合10.8500や10.8530で行われる前に、-0.09%や2.84%と比較されます。LEGT-UNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Legato Merger Corp. IIIの株の最高値は？
Legato Merger Corp. IIIの過去1年の最高値は12.0000でした。10.2500 - 12.0000内で株価は大きく変動し、11.7000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Legato Merger Corp. IIIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Legato Merger Corp. IIIの株の最低値は？
Legato Merger Corp. III(LEGT-UN)の年間最安値は10.2500でした。現在の10.8500や10.2500 - 12.0000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LEGT-UNの動きはライブチャートで確認できます。
LEGT-UNの株式分割はいつ行われましたか？
Legato Merger Corp. IIIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、11.7000、5.85%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 11.7000
- 始値
- 10.8500
- 買値
- 10.8500
- 買値
- 10.8530
- 安値
- 10.8500
- 高値
- 10.8500
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -7.26%
- 1ヶ月の変化
- -0.09%
- 6ヶ月の変化
- 2.84%
- 1年の変化
- 5.85%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前