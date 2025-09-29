- Обзор рынка
LEGT-UN: Legato Merger Corp. III
Курс LEGT-UN за сегодня изменился на -7.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.8500, а максимальная — 10.8500.
Следите за динамикой Legato Merger Corp. III. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LEGT-UN сегодня?
Legato Merger Corp. III (LEGT-UN) сегодня оценивается на уровне 10.8500. Инструмент торгуется в пределах -7.26%, вчерашнее закрытие составило 11.7000, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LEGT-UN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Legato Merger Corp. III?
Legato Merger Corp. III в настоящее время оценивается в 10.8500. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.85% и USD. Отслеживайте движения LEGT-UN на графике в реальном времени.
Как купить акции LEGT-UN?
Вы можете купить акции Legato Merger Corp. III (LEGT-UN) по текущей цене 10.8500. Ордера обычно размещаются около 10.8500 или 10.8530, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LEGT-UN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LEGT-UN?
Инвестирование в Legato Merger Corp. III предполагает учет годового диапазона 10.2500 - 12.0000 и текущей цены 10.8500. Многие сравнивают -0.09% и 2.84% перед размещением ордеров на 10.8500 или 10.8530. Изучайте ежедневные изменения цены LEGT-UN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Legato Merger Corp. III?
Самая высокая цена Legato Merger Corp. III (LEGT-UN) за последний год составила 12.0000. Акции заметно колебались в пределах 10.2500 - 12.0000, сравнение с 11.7000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Legato Merger Corp. III на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Legato Merger Corp. III?
Самая низкая цена Legato Merger Corp. III (LEGT-UN) за год составила 10.2500. Сравнение с текущими 10.8500 и 10.2500 - 12.0000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LEGT-UN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LEGT-UN?
В прошлом Legato Merger Corp. III проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.7000 и 5.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.7000
- Open
- 10.8500
- Bid
- 10.8500
- Ask
- 10.8530
- Low
- 10.8500
- High
- 10.8500
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -7.26%
- Месячное изменение
- -0.09%
- 6-месячное изменение
- 2.84%
- Годовое изменение
- 5.85%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%