LEGT-UN: Legato Merger Corp. III

10.8500 USD 0.8500 (7.26%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LEGT-UN за сегодня изменился на -7.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.8500, а максимальная — 10.8500.

Следите за динамикой Legato Merger Corp. III. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LEGT-UN сегодня?

Legato Merger Corp. III (LEGT-UN) сегодня оценивается на уровне 10.8500. Инструмент торгуется в пределах -7.26%, вчерашнее закрытие составило 11.7000, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LEGT-UN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Legato Merger Corp. III?

Legato Merger Corp. III в настоящее время оценивается в 10.8500. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.85% и USD. Отслеживайте движения LEGT-UN на графике в реальном времени.

Как купить акции LEGT-UN?

Вы можете купить акции Legato Merger Corp. III (LEGT-UN) по текущей цене 10.8500. Ордера обычно размещаются около 10.8500 или 10.8530, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LEGT-UN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LEGT-UN?

Инвестирование в Legato Merger Corp. III предполагает учет годового диапазона 10.2500 - 12.0000 и текущей цены 10.8500. Многие сравнивают -0.09% и 2.84% перед размещением ордеров на 10.8500 или 10.8530. Изучайте ежедневные изменения цены LEGT-UN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Legato Merger Corp. III?

Самая высокая цена Legato Merger Corp. III (LEGT-UN) за последний год составила 12.0000. Акции заметно колебались в пределах 10.2500 - 12.0000, сравнение с 11.7000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Legato Merger Corp. III на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Legato Merger Corp. III?

Самая низкая цена Legato Merger Corp. III (LEGT-UN) за год составила 10.2500. Сравнение с текущими 10.8500 и 10.2500 - 12.0000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LEGT-UN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LEGT-UN?

В прошлом Legato Merger Corp. III проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.7000 и 5.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.8500 10.8500
Годовой диапазон
10.2500 12.0000
Предыдущее закрытие
11.7000
Open
10.8500
Bid
10.8500
Ask
10.8530
Low
10.8500
High
10.8500
Объем
1
Дневное изменение
-7.26%
Месячное изменение
-0.09%
6-месячное изменение
2.84%
Годовое изменение
5.85%
