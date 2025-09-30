KurseKategorien
Währungen / LEGT-UN
LEGT-UN: Legato Merger Corp. III

10.8500 USD 0.8500 (7.26%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LEGT-UN hat sich für heute um -7.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.8500 bis zu einem Hoch von 10.8500 gehandelt.

Verfolgen Sie die Legato Merger Corp. III-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von LEGT-UN heute?

Die Aktie von Legato Merger Corp. III (LEGT-UN) notiert heute bei 10.8500. Sie wird innerhalb einer Spanne von -7.26% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 11.7000 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von LEGT-UN zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie LEGT-UN Dividenden?

Legato Merger Corp. III wird derzeit mit 10.8500 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.85% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LEGT-UN zu verfolgen.

Wie kaufe ich LEGT-UN-Aktien?

Sie können Aktien von Legato Merger Corp. III (LEGT-UN) zum aktuellen Kurs von 10.8500 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.8500 oder 10.8530 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LEGT-UN auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in LEGT-UN-Aktien?

Bei einer Investition in Legato Merger Corp. III müssen die jährliche Spanne 10.2500 - 12.0000 und der aktuelle Kurs 10.8500 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.09% und 2.84%, bevor sie Orders zu 10.8500 oder 10.8530 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LEGT-UN.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Legato Merger Corp. III?

Der höchste Kurs von Legato Merger Corp. III (LEGT-UN) im vergangenen Jahr lag bei 12.0000. Innerhalb von 10.2500 - 12.0000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 11.7000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Legato Merger Corp. III mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Legato Merger Corp. III?

Der niedrigste Kurs von Legato Merger Corp. III (LEGT-UN) im Laufe des Jahres betrug 10.2500. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.8500 und der Spanne 10.2500 - 12.0000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LEGT-UN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von LEGT-UN statt?

Legato Merger Corp. III hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 11.7000 und 5.85% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
10.8500 10.8500
Jahresspanne
10.2500 12.0000
Vorheriger Schlusskurs
11.7000
Eröffnung
10.8500
Bid
10.8500
Ask
10.8530
Tief
10.8500
Hoch
10.8500
Volumen
1
Tagesänderung
-7.26%
Monatsänderung
-0.09%
6-Monatsänderung
2.84%
Jahresänderung
5.85%
