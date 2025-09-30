- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LEGT-UN: Legato Merger Corp. III
Der Wechselkurs von LEGT-UN hat sich für heute um -7.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.8500 bis zu einem Hoch von 10.8500 gehandelt.
Verfolgen Sie die Legato Merger Corp. III-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von LEGT-UN heute?
Die Aktie von Legato Merger Corp. III (LEGT-UN) notiert heute bei 10.8500. Sie wird innerhalb einer Spanne von -7.26% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 11.7000 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von LEGT-UN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie LEGT-UN Dividenden?
Legato Merger Corp. III wird derzeit mit 10.8500 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.85% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LEGT-UN zu verfolgen.
Wie kaufe ich LEGT-UN-Aktien?
Sie können Aktien von Legato Merger Corp. III (LEGT-UN) zum aktuellen Kurs von 10.8500 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.8500 oder 10.8530 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LEGT-UN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in LEGT-UN-Aktien?
Bei einer Investition in Legato Merger Corp. III müssen die jährliche Spanne 10.2500 - 12.0000 und der aktuelle Kurs 10.8500 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.09% und 2.84%, bevor sie Orders zu 10.8500 oder 10.8530 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LEGT-UN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Legato Merger Corp. III?
Der höchste Kurs von Legato Merger Corp. III (LEGT-UN) im vergangenen Jahr lag bei 12.0000. Innerhalb von 10.2500 - 12.0000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 11.7000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Legato Merger Corp. III mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Legato Merger Corp. III?
Der niedrigste Kurs von Legato Merger Corp. III (LEGT-UN) im Laufe des Jahres betrug 10.2500. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.8500 und der Spanne 10.2500 - 12.0000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LEGT-UN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von LEGT-UN statt?
Legato Merger Corp. III hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 11.7000 und 5.85% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.7000
- Eröffnung
- 10.8500
- Bid
- 10.8500
- Ask
- 10.8530
- Tief
- 10.8500
- Hoch
- 10.8500
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -7.26%
- Monatsänderung
- -0.09%
- 6-Monatsänderung
- 2.84%
- Jahresänderung
- 5.85%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4