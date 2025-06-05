Moedas / KMDA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
KMDA: Kamada Ltd
6.95 USD 0.05 (0.72%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KMDA para hoje mudou para 0.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.88 e o mais alto foi 6.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Kamada Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KMDA Notícias
- Are Investors Undervaluing Kamada (KMDA) Right Now?
- Kamada Ltd at H.C. Wainwright: Strategic Growth and Expansion
- Kamada (KMDA) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Wall Street Analysts See an 110.11% Upside in Kamada (KMDA): Can the Stock Really Move This High?
- Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- KMDA or ARGX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should Value Investors Buy Kamada (KMDA) Stock?
- Kamada: Earnings Expansion Cycle With Embedded Margin Of Safety (KMDA)
- 3 Reasons Growth Investors Will Love Kamada (KMDA)
- What Makes Kamada (KMDA) a New Buy Stock
- KMDA vs. ILMN: Which Stock Is the Better Value Option?
- Are Investors Undervaluing Kamada (KMDA) Right Now?
- Kamada stock price target maintained at $15 by Benchmark on strong earnings
- Kamada Ltd. (KMDA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kamada (KMDA) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Kamada (KMDA) Q2 Earnings Top Estimates
- Kamada earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Liquidia Technologies, Inc. (LQDA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- FDA approves Kamada’s Houston plasma collection center
- Exploring Analyst Estimates for Kamada (KMDA) Q2 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- Verastem (VSTM) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Kamada Confirms Continuous Global Business Operations and Products Availability Despite Recent Events in the Middle East
- Kamada Q1 Results: Double-Digit Growth, Company Reiterates Guidance As It Hits Multiple Milestones Including Plasma Business Expansion - Kamada (NASDAQ:KMDA)
- Kamada Wants To Do More For Organ Transplant Patients, Increases Efforts To Build Awareness Of Its CMV Treatment CYTOGAM - Kamada (NASDAQ:KMDA)
Faixa diária
6.88 6.99
Faixa anual
5.17 9.16
- Fechamento anterior
- 6.90
- Open
- 6.98
- Bid
- 6.95
- Ask
- 7.25
- Low
- 6.88
- High
- 6.99
- Volume
- 54
- Mudança diária
- 0.72%
- Mudança mensal
- -0.86%
- Mudança de 6 meses
- 2.81%
- Mudança anual
- 29.42%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh