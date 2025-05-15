Валюты / KMDA
KMDA: Kamada Ltd
7.03 USD 0.20 (2.93%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KMDA за сегодня изменился на 2.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.92, а максимальная — 7.15.
Следите за динамикой Kamada Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.92 7.15
Годовой диапазон
5.17 9.16
- Предыдущее закрытие
- 6.83
- Open
- 6.92
- Bid
- 7.03
- Ask
- 7.33
- Low
- 6.92
- High
- 7.15
- Объем
- 153
- Дневное изменение
- 2.93%
- Месячное изменение
- 0.29%
- 6-месячное изменение
- 3.99%
- Годовое изменение
- 30.91%
