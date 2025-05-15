КотировкиРазделы
KMDA
KMDA: Kamada Ltd

7.03 USD 0.20 (2.93%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KMDA за сегодня изменился на 2.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.92, а максимальная — 7.15.

Следите за динамикой Kamada Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
6.92 7.15
Годовой диапазон
5.17 9.16
Предыдущее закрытие
6.83
Open
6.92
Bid
7.03
Ask
7.33
Low
6.92
High
7.15
Объем
153
Дневное изменение
2.93%
Месячное изменение
0.29%
6-месячное изменение
3.99%
Годовое изменение
30.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.