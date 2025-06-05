货币 / KMDA
KMDA: Kamada Ltd
7.03 USD 0.20 (2.93%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KMDA汇率已更改2.93%。当日，交易品种以低点6.92和高点7.15进行交易。
关注Kamada Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
6.92 7.15
年范围
5.17 9.16
- 前一天收盘价
- 6.83
- 开盘价
- 6.92
- 卖价
- 7.03
- 买价
- 7.33
- 最低价
- 6.92
- 最高价
- 7.15
- 交易量
- 153
- 日变化
- 2.93%
- 月变化
- 0.29%
- 6个月变化
- 3.99%
- 年变化
- 30.91%
