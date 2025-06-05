Währungen / KMDA
KMDA: Kamada Ltd
6.89 USD 0.06 (0.86%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KMDA hat sich für heute um -0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.89 bis zu einem Hoch von 7.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kamada Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.89 7.00
Jahresspanne
5.17 9.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.95
- Eröffnung
- 7.00
- Bid
- 6.89
- Ask
- 7.19
- Tief
- 6.89
- Hoch
- 7.00
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- -0.86%
- Monatsänderung
- -1.71%
- 6-Monatsänderung
- 1.92%
- Jahresänderung
- 28.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K