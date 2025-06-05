KurseKategorien
Währungen / KMDA
KMDA: Kamada Ltd

6.89 USD 0.06 (0.86%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KMDA hat sich für heute um -0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.89 bis zu einem Hoch von 7.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kamada Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren.

Tagesspanne
6.89 7.00
Jahresspanne
5.17 9.16
Vorheriger Schlusskurs
6.95
Eröffnung
7.00
Bid
6.89
Ask
7.19
Tief
6.89
Hoch
7.00
Volumen
12
Tagesänderung
-0.86%
Monatsänderung
-1.71%
6-Monatsänderung
1.92%
Jahresänderung
28.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K