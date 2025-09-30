CotaçõesSeções
Moedas / KEY-PL
KEY-PL: KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership

25.19 USD 0.09 (0.36%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do KEY-PL para hoje mudou para 0.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.06 e o mais alto foi 25.21.

Veja a dinâmica do par de moedas KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de KEY-PL hoje?

Hoje KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership (KEY-PL) está avaliado em 25.19. O instrumento é negociado dentro de 0.36%, o fechamento de ontem foi 25.10, e o volume de negociação atingiu 34. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KEY-PL em tempo real.

As ações de KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership pagam dividendos?

Atualmente KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership está avaliado em 25.19. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.94% e USD. Monitore os movimentos de KEY-PL no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de KEY-PL?

Você pode comprar ações de KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership (KEY-PL) pelo preço atual 25.19. Ordens geralmente são executadas perto de 25.19 ou 25.49, enquanto 34 e 0.52% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KEY-PL no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de KEY-PL?

Investir em KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership envolve considerar a faixa anual 24.12 - 25.36 e o preço atual 25.19. Muitos comparam 2.40% e 1.94% antes de enviar ordens em 25.19 ou 25.49. Estude as mudanças diárias de preço de KEY-PL no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações KEYCORP?

O maior preço de KEYCORP (KEY-PL) no último ano foi 25.36. As ações oscilaram bastante dentro de 24.12 - 25.36, e a comparação com 25.10 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações KEYCORP?

O menor preço de KEYCORP (KEY-PL) no ano foi 24.12. A comparação com o preço atual 25.19 e 24.12 - 25.36 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KEY-PL em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de KEY-PL?

No passado KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.10 e 1.94% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.06 25.21
Faixa anual
24.12 25.36
Fechamento anterior
25.10
Open
25.06
Bid
25.19
Ask
25.49
Low
25.06
High
25.21
Volume
34
Mudança diária
0.36%
Mudança mensal
2.40%
Mudança de 6 meses
1.94%
Mudança anual
1.94%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4