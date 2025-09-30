- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
KEY-PL: KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership
A taxa do KEY-PL para hoje mudou para 0.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.06 e o mais alto foi 25.21.
Veja a dinâmica do par de moedas KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de KEY-PL hoje?
Hoje KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership (KEY-PL) está avaliado em 25.19. O instrumento é negociado dentro de 0.36%, o fechamento de ontem foi 25.10, e o volume de negociação atingiu 34. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KEY-PL em tempo real.
As ações de KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership pagam dividendos?
Atualmente KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership está avaliado em 25.19. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.94% e USD. Monitore os movimentos de KEY-PL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de KEY-PL?
Você pode comprar ações de KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership (KEY-PL) pelo preço atual 25.19. Ordens geralmente são executadas perto de 25.19 ou 25.49, enquanto 34 e 0.52% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KEY-PL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de KEY-PL?
Investir em KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership envolve considerar a faixa anual 24.12 - 25.36 e o preço atual 25.19. Muitos comparam 2.40% e 1.94% antes de enviar ordens em 25.19 ou 25.49. Estude as mudanças diárias de preço de KEY-PL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações KEYCORP?
O maior preço de KEYCORP (KEY-PL) no último ano foi 25.36. As ações oscilaram bastante dentro de 24.12 - 25.36, e a comparação com 25.10 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações KEYCORP?
O menor preço de KEYCORP (KEY-PL) no ano foi 24.12. A comparação com o preço atual 25.19 e 24.12 - 25.36 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KEY-PL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de KEY-PL?
No passado KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.10 e 1.94% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.10
- Open
- 25.06
- Bid
- 25.19
- Ask
- 25.49
- Low
- 25.06
- High
- 25.21
- Volume
- 34
- Mudança diária
- 0.36%
- Mudança mensal
- 2.40%
- Mudança de 6 meses
- 1.94%
- Mudança anual
- 1.94%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4