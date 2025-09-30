- Panoramica
KEY-PL: KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership
Il tasso di cambio KEY-PL ha avuto una variazione del 0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.06 e ad un massimo di 25.21.
Segui le dinamiche di KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni KEY-PL oggi?
Oggi le azioni KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership sono prezzate a 25.19. Viene scambiato all'interno di 0.36%, la chiusura di ieri è stata 25.10 e il volume degli scambi ha raggiunto 34. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KEY-PL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership pagano dividendi?
KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership è attualmente valutato a 25.19. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.94% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KEY-PL.
Come acquistare azioni KEY-PL?
Puoi acquistare azioni KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership al prezzo attuale di 25.19. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.19 o 25.49, mentre 34 e 0.52% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KEY-PL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni KEY-PL?
Investire in KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership implica considerare l'intervallo annuale 24.12 - 25.36 e il prezzo attuale 25.19. Molti confrontano 2.40% e 1.94% prima di effettuare ordini su 25.19 o 25.49. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KEY-PL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni KEYCORP?
Il prezzo massimo di KEYCORP nell'ultimo anno è stato 25.36. All'interno di 24.12 - 25.36, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.10 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni KEYCORP?
Il prezzo più basso di KEYCORP (KEY-PL) nel corso dell'anno è stato 24.12. Confrontandolo con gli attuali 25.19 e 24.12 - 25.36 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KEY-PL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KEY-PL?
KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.10 e 1.94%.
- Chiusura Precedente
- 25.10
- Apertura
- 25.06
- Bid
- 25.19
- Ask
- 25.49
- Minimo
- 25.06
- Massimo
- 25.21
- Volume
- 34
- Variazione giornaliera
- 0.36%
- Variazione Mensile
- 2.40%
- Variazione Semestrale
- 1.94%
- Variazione Annuale
- 1.94%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4