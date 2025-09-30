QuotazioniSezioni
KEY-PL
KEY-PL: KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership

25.19 USD 0.09 (0.36%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KEY-PL ha avuto una variazione del 0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.06 e ad un massimo di 25.21.

Segui le dinamiche di KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni KEY-PL oggi?

Oggi le azioni KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership sono prezzate a 25.19. Viene scambiato all'interno di 0.36%, la chiusura di ieri è stata 25.10 e il volume degli scambi ha raggiunto 34. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KEY-PL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership pagano dividendi?

KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership è attualmente valutato a 25.19. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.94% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KEY-PL.

Come acquistare azioni KEY-PL?

Puoi acquistare azioni KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership al prezzo attuale di 25.19. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.19 o 25.49, mentre 34 e 0.52% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KEY-PL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni KEY-PL?

Investire in KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership implica considerare l'intervallo annuale 24.12 - 25.36 e il prezzo attuale 25.19. Molti confrontano 2.40% e 1.94% prima di effettuare ordini su 25.19 o 25.49. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KEY-PL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni KEYCORP?

Il prezzo massimo di KEYCORP nell'ultimo anno è stato 25.36. All'interno di 24.12 - 25.36, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.10 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni KEYCORP?

Il prezzo più basso di KEYCORP (KEY-PL) nel corso dell'anno è stato 24.12. Confrontandolo con gli attuali 25.19 e 24.12 - 25.36 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KEY-PL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KEY-PL?

KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.10 e 1.94%.

Intervallo Giornaliero
25.06 25.21
Intervallo Annuale
24.12 25.36
Chiusura Precedente
25.10
Apertura
25.06
Bid
25.19
Ask
25.49
Minimo
25.06
Massimo
25.21
Volume
34
Variazione giornaliera
0.36%
Variazione Mensile
2.40%
Variazione Semestrale
1.94%
Variazione Annuale
1.94%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4