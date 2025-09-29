КотировкиРазделы
KEY-PL: KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership

25.19 USD 0.09 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KEY-PL за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.06, а максимальная — 25.21.

Следите за динамикой KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KEY-PL сегодня?

KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership (KEY-PL) сегодня оценивается на уровне 25.19. Инструмент торгуется в пределах 0.36%, вчерашнее закрытие составило 25.10, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KEY-PL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership ?

KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership в настоящее время оценивается в 25.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.94% и USD. Отслеживайте движения KEY-PL на графике в реальном времени.

Как купить акции KEY-PL?

Вы можете купить акции KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership (KEY-PL) по текущей цене 25.19. Ордера обычно размещаются около 25.19 или 25.49, тогда как 34 и 0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KEY-PL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KEY-PL?

Инвестирование в KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership предполагает учет годового диапазона 24.12 - 25.36 и текущей цены 25.19. Многие сравнивают 2.40% и 1.94% перед размещением ордеров на 25.19 или 25.49. Изучайте ежедневные изменения цены KEY-PL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции KEYCORP?

Самая высокая цена KEYCORP (KEY-PL) за последний год составила 25.36. Акции заметно колебались в пределах 24.12 - 25.36, сравнение с 25.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции KEYCORP?

Самая низкая цена KEYCORP (KEY-PL) за год составила 24.12. Сравнение с текущими 25.19 и 24.12 - 25.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KEY-PL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KEY-PL?

В прошлом KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.10 и 1.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.06 25.21
Годовой диапазон
24.12 25.36
Предыдущее закрытие
25.10
Open
25.06
Bid
25.19
Ask
25.49
Low
25.06
High
25.21
Объем
34
Дневное изменение
0.36%
Месячное изменение
2.40%
6-месячное изменение
1.94%
Годовое изменение
1.94%
