KEY-PL: KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership
KEY-PLの今日の為替レートは、0.36%変化しました。日中、通貨は1あたり25.06の安値と25.21の高値で取引されました。
KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
KEY-PL株の現在の価格は？
KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership の株価は本日25.19です。0.36%内で取引され、前日の終値は25.10、取引量は34に達しました。KEY-PLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership の株は配当を出しますか？
KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership の現在の価格は25.19です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.94%やUSDにも注目します。KEY-PLの動きはライブチャートで確認できます。
KEY-PL株を買う方法は？
KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership の株は現在25.19で購入可能です。注文は通常25.19または25.49付近で行われ、34や0.52%が市場の動きを示します。KEY-PLの最新情報はライブチャートで確認できます。
KEY-PL株に投資する方法は？
KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership への投資では、年間の値幅24.12 - 25.36と現在の25.19を考慮します。注文は多くの場合25.19や25.49で行われる前に、2.40%や1.94%と比較されます。KEY-PLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
KEYCORPの株の最高値は？
KEYCORPの過去1年の最高値は25.36でした。24.12 - 25.36内で株価は大きく変動し、25.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
KEYCORPの株の最低値は？
KEYCORP(KEY-PL)の年間最安値は24.12でした。現在の25.19や24.12 - 25.36と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KEY-PLの動きはライブチャートで確認できます。
KEY-PLの株式分割はいつ行われましたか？
KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.10、1.94%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.10
- 始値
- 25.06
- 買値
- 25.19
- 買値
- 25.49
- 安値
- 25.06
- 高値
- 25.21
- 出来高
- 34
- 1日の変化
- 0.36%
- 1ヶ月の変化
- 2.40%
- 6ヶ月の変化
- 1.94%
- 1年の変化
- 1.94%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前