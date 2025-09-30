KurseKategorien
KEY-PL: KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership

25.19 USD 0.09 (0.36%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KEY-PL hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.06 bis zu einem Hoch von 25.21 gehandelt.

Verfolgen Sie die KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von KEY-PL heute?

Die Aktie von KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership (KEY-PL) notiert heute bei 25.19. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.36% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.10 und das Handelsvolumen erreichte 34. Das Live-Chart von KEY-PL zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie KEY-PL Dividenden?

KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership wird derzeit mit 25.19 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.94% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KEY-PL zu verfolgen.

Wie kaufe ich KEY-PL-Aktien?

Sie können Aktien von KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership (KEY-PL) zum aktuellen Kurs von 25.19 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.19 oder 25.49 platziert, während 34 und 0.52% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KEY-PL auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in KEY-PL-Aktien?

Bei einer Investition in KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership müssen die jährliche Spanne 24.12 - 25.36 und der aktuelle Kurs 25.19 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.40% und 1.94%, bevor sie Orders zu 25.19 oder 25.49 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KEY-PL.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von KEYCORP?

Der höchste Kurs von KEYCORP (KEY-PL) im vergangenen Jahr lag bei 25.36. Innerhalb von 24.12 - 25.36 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.10 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von KEYCORP?

Der niedrigste Kurs von KEYCORP (KEY-PL) im Laufe des Jahres betrug 24.12. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.19 und der Spanne 24.12 - 25.36 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KEY-PL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von KEY-PL statt?

KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.10 und 1.94% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.06 25.21
Jahresspanne
24.12 25.36
Vorheriger Schlusskurs
25.10
Eröffnung
25.06
Bid
25.19
Ask
25.49
Tief
25.06
Hoch
25.21
Volumen
34
Tagesänderung
0.36%
Monatsänderung
2.40%
6-Monatsänderung
1.94%
Jahresänderung
1.94%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4