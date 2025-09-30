- Übersicht
KEY-PL: KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership
Der Wechselkurs von KEY-PL hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.06 bis zu einem Hoch von 25.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von KEY-PL heute?
Die Aktie von KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership (KEY-PL) notiert heute bei 25.19. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.36% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.10 und das Handelsvolumen erreichte 34. Das Live-Chart von KEY-PL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie KEY-PL Dividenden?
KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership wird derzeit mit 25.19 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.94% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KEY-PL zu verfolgen.
Wie kaufe ich KEY-PL-Aktien?
Sie können Aktien von KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership (KEY-PL) zum aktuellen Kurs von 25.19 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.19 oder 25.49 platziert, während 34 und 0.52% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KEY-PL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in KEY-PL-Aktien?
Bei einer Investition in KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership müssen die jährliche Spanne 24.12 - 25.36 und der aktuelle Kurs 25.19 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.40% und 1.94%, bevor sie Orders zu 25.19 oder 25.49 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KEY-PL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von KEYCORP?
Der höchste Kurs von KEYCORP (KEY-PL) im vergangenen Jahr lag bei 25.36. Innerhalb von 24.12 - 25.36 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.10 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von KEYCORP?
Der niedrigste Kurs von KEYCORP (KEY-PL) im Laufe des Jahres betrug 24.12. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.19 und der Spanne 24.12 - 25.36 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KEY-PL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von KEY-PL statt?
KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.10 und 1.94% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.10
- Eröffnung
- 25.06
- Bid
- 25.19
- Ask
- 25.49
- Tief
- 25.06
- Hoch
- 25.21
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- 0.36%
- Monatsänderung
- 2.40%
- 6-Monatsänderung
- 1.94%
- Jahresänderung
- 1.94%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4