KEY-PI: KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership
A taxa do KEY-PI para hoje mudou para 0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.05 e o mais alto foi 25.16.
Veja a dinâmica do par de moedas KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de KEY-PI hoje?
Hoje KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership (KEY-PI) está avaliado em 25.12. O instrumento é negociado dentro de 0.28%, o fechamento de ontem foi 25.05, e o volume de negociação atingiu 33. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KEY-PI em tempo real.
As ações de KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership pagam dividendos?
Atualmente KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership está avaliado em 25.12. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.48% e USD. Monitore os movimentos de KEY-PI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de KEY-PI?
Você pode comprar ações de KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership (KEY-PI) pelo preço atual 25.12. Ordens geralmente são executadas perto de 25.12 ou 25.42, enquanto 33 e 0.28% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KEY-PI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de KEY-PI?
Investir em KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership envolve considerar a faixa anual 23.81 - 25.31 e o preço atual 25.12. Muitos comparam 1.25% e -0.48% antes de enviar ordens em 25.12 ou 25.42. Estude as mudanças diárias de preço de KEY-PI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações KEYCORP?
O maior preço de KEYCORP (KEY-PI) no último ano foi 25.31. As ações oscilaram bastante dentro de 23.81 - 25.31, e a comparação com 25.05 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações KEYCORP?
O menor preço de KEYCORP (KEY-PI) no ano foi 23.81. A comparação com o preço atual 25.12 e 23.81 - 25.31 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KEY-PI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de KEY-PI?
No passado KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.05 e -0.48% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.05
- Open
- 25.05
- Bid
- 25.12
- Ask
- 25.42
- Low
- 25.05
- High
- 25.16
- Volume
- 33
- Mudança diária
- 0.28%
- Mudança mensal
- 1.25%
- Mudança de 6 meses
- -0.48%
- Mudança anual
- -0.48%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4