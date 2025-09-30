CotaçõesSeções
Moedas / KEY-PI
KEY-PI: KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership

25.12 USD 0.07 (0.28%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do KEY-PI para hoje mudou para 0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.05 e o mais alto foi 25.16.

Veja a dinâmica do par de moedas KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de KEY-PI hoje?

Hoje KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership (KEY-PI) está avaliado em 25.12. O instrumento é negociado dentro de 0.28%, o fechamento de ontem foi 25.05, e o volume de negociação atingiu 33. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KEY-PI em tempo real.

As ações de KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership pagam dividendos?

Atualmente KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership está avaliado em 25.12. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.48% e USD. Monitore os movimentos de KEY-PI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de KEY-PI?

Você pode comprar ações de KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership (KEY-PI) pelo preço atual 25.12. Ordens geralmente são executadas perto de 25.12 ou 25.42, enquanto 33 e 0.28% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KEY-PI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de KEY-PI?

Investir em KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership envolve considerar a faixa anual 23.81 - 25.31 e o preço atual 25.12. Muitos comparam 1.25% e -0.48% antes de enviar ordens em 25.12 ou 25.42. Estude as mudanças diárias de preço de KEY-PI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações KEYCORP?

O maior preço de KEYCORP (KEY-PI) no último ano foi 25.31. As ações oscilaram bastante dentro de 23.81 - 25.31, e a comparação com 25.05 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações KEYCORP?

O menor preço de KEYCORP (KEY-PI) no ano foi 23.81. A comparação com o preço atual 25.12 e 23.81 - 25.31 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KEY-PI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de KEY-PI?

No passado KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.05 e -0.48% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.05 25.16
Faixa anual
23.81 25.31
Fechamento anterior
25.05
Open
25.05
Bid
25.12
Ask
25.42
Low
25.05
High
25.16
Volume
33
Mudança diária
0.28%
Mudança mensal
1.25%
Mudança de 6 meses
-0.48%
Mudança anual
-0.48%
