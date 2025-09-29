- 概要
KEY-PI: KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership
KEY-PIの今日の為替レートは、0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり25.05の安値と25.16の高値で取引されました。
KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
KEY-PI株の現在の価格は？
KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership の株価は本日25.12です。0.28%内で取引され、前日の終値は25.05、取引量は33に達しました。KEY-PIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership の株は配当を出しますか？
KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership の現在の価格は25.12です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.48%やUSDにも注目します。KEY-PIの動きはライブチャートで確認できます。
KEY-PI株を買う方法は？
KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership の株は現在25.12で購入可能です。注文は通常25.12または25.42付近で行われ、33や0.28%が市場の動きを示します。KEY-PIの最新情報はライブチャートで確認できます。
KEY-PI株に投資する方法は？
KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership への投資では、年間の値幅23.81 - 25.31と現在の25.12を考慮します。注文は多くの場合25.12や25.42で行われる前に、1.25%や-0.48%と比較されます。KEY-PIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
KEYCORPの株の最高値は？
KEYCORPの過去1年の最高値は25.31でした。23.81 - 25.31内で株価は大きく変動し、25.05と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
KEYCORPの株の最低値は？
KEYCORP(KEY-PI)の年間最安値は23.81でした。現在の25.12や23.81 - 25.31と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KEY-PIの動きはライブチャートで確認できます。
KEY-PIの株式分割はいつ行われましたか？
KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.05、-0.48%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.05
- 始値
- 25.05
- 買値
- 25.12
- 買値
- 25.42
- 安値
- 25.05
- 高値
- 25.16
- 出来高
- 33
- 1日の変化
- 0.28%
- 1ヶ月の変化
- 1.25%
- 6ヶ月の変化
- -0.48%
- 1年の変化
- -0.48%
- 実際
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
- 期待
- 前