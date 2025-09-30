- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
KEY-PI: KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership
Il tasso di cambio KEY-PI ha avuto una variazione del 0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.05 e ad un massimo di 25.16.
Segui le dinamiche di KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni KEY-PI oggi?
Oggi le azioni KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership sono prezzate a 25.12. Viene scambiato all'interno di 0.28%, la chiusura di ieri è stata 25.05 e il volume degli scambi ha raggiunto 33. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KEY-PI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership pagano dividendi?
KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership è attualmente valutato a 25.12. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KEY-PI.
Come acquistare azioni KEY-PI?
Puoi acquistare azioni KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership al prezzo attuale di 25.12. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.12 o 25.42, mentre 33 e 0.28% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KEY-PI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni KEY-PI?
Investire in KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership implica considerare l'intervallo annuale 23.81 - 25.31 e il prezzo attuale 25.12. Molti confrontano 1.25% e -0.48% prima di effettuare ordini su 25.12 o 25.42. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KEY-PI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni KEYCORP?
Il prezzo massimo di KEYCORP nell'ultimo anno è stato 25.31. All'interno di 23.81 - 25.31, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.05 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni KEYCORP?
Il prezzo più basso di KEYCORP (KEY-PI) nel corso dell'anno è stato 23.81. Confrontandolo con gli attuali 25.12 e 23.81 - 25.31 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KEY-PI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KEY-PI?
KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.05 e -0.48%.
- Chiusura Precedente
- 25.05
- Apertura
- 25.05
- Bid
- 25.12
- Ask
- 25.42
- Minimo
- 25.05
- Massimo
- 25.16
- Volume
- 33
- Variazione giornaliera
- 0.28%
- Variazione Mensile
- 1.25%
- Variazione Semestrale
- -0.48%
- Variazione Annuale
- -0.48%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4