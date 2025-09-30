QuotazioniSezioni
KEY-PI: KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership

25.12 USD 0.07 (0.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KEY-PI ha avuto una variazione del 0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.05 e ad un massimo di 25.16.

Segui le dinamiche di KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni KEY-PI oggi?

Oggi le azioni KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership sono prezzate a 25.12. Viene scambiato all'interno di 0.28%, la chiusura di ieri è stata 25.05 e il volume degli scambi ha raggiunto 33. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KEY-PI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership pagano dividendi?

KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership è attualmente valutato a 25.12. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KEY-PI.

Come acquistare azioni KEY-PI?

Puoi acquistare azioni KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership al prezzo attuale di 25.12. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.12 o 25.42, mentre 33 e 0.28% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KEY-PI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni KEY-PI?

Investire in KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership implica considerare l'intervallo annuale 23.81 - 25.31 e il prezzo attuale 25.12. Molti confrontano 1.25% e -0.48% prima di effettuare ordini su 25.12 o 25.42. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KEY-PI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni KEYCORP?

Il prezzo massimo di KEYCORP nell'ultimo anno è stato 25.31. All'interno di 23.81 - 25.31, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.05 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni KEYCORP?

Il prezzo più basso di KEYCORP (KEY-PI) nel corso dell'anno è stato 23.81. Confrontandolo con gli attuali 25.12 e 23.81 - 25.31 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KEY-PI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KEY-PI?

KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.05 e -0.48%.

Intervallo Giornaliero
25.05 25.16
Intervallo Annuale
23.81 25.31
Chiusura Precedente
25.05
Apertura
25.05
Bid
25.12
Ask
25.42
Minimo
25.05
Massimo
25.16
Volume
33
Variazione giornaliera
0.28%
Variazione Mensile
1.25%
Variazione Semestrale
-0.48%
Variazione Annuale
-0.48%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4