KEY-PI: KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership
Курс KEY-PI за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.05, а максимальная — 25.16.
Следите за динамикой KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KEY-PI сегодня?
KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership (KEY-PI) сегодня оценивается на уровне 25.12. Инструмент торгуется в пределах 0.28%, вчерашнее закрытие составило 25.05, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KEY-PI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership ?
KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership в настоящее время оценивается в 25.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.48% и USD. Отслеживайте движения KEY-PI на графике в реальном времени.
Как купить акции KEY-PI?
Вы можете купить акции KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership (KEY-PI) по текущей цене 25.12. Ордера обычно размещаются около 25.12 или 25.42, тогда как 33 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KEY-PI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KEY-PI?
Инвестирование в KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership предполагает учет годового диапазона 23.81 - 25.31 и текущей цены 25.12. Многие сравнивают 1.25% и -0.48% перед размещением ордеров на 25.12 или 25.42. Изучайте ежедневные изменения цены KEY-PI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции KEYCORP?
Самая высокая цена KEYCORP (KEY-PI) за последний год составила 25.31. Акции заметно колебались в пределах 23.81 - 25.31, сравнение с 25.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции KEYCORP?
Самая низкая цена KEYCORP (KEY-PI) за год составила 23.81. Сравнение с текущими 25.12 и 23.81 - 25.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KEY-PI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KEY-PI?
В прошлом KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.05 и -0.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.05
- Open
- 25.05
- Bid
- 25.12
- Ask
- 25.42
- Low
- 25.05
- High
- 25.16
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- 1.25%
- 6-месячное изменение
- -0.48%
- Годовое изменение
- -0.48%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%