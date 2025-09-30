- Übersicht
KEY-PI: KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership
Der Wechselkurs von KEY-PI hat sich für heute um 0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.05 bis zu einem Hoch von 25.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von KEY-PI heute?
Die Aktie von KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership (KEY-PI) notiert heute bei 25.12. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.28% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.05 und das Handelsvolumen erreichte 33. Das Live-Chart von KEY-PI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie KEY-PI Dividenden?
KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership wird derzeit mit 25.12 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KEY-PI zu verfolgen.
Wie kaufe ich KEY-PI-Aktien?
Sie können Aktien von KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership (KEY-PI) zum aktuellen Kurs von 25.12 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.12 oder 25.42 platziert, während 33 und 0.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KEY-PI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in KEY-PI-Aktien?
Bei einer Investition in KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership müssen die jährliche Spanne 23.81 - 25.31 und der aktuelle Kurs 25.12 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.25% und -0.48%, bevor sie Orders zu 25.12 oder 25.42 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KEY-PI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von KEYCORP?
Der höchste Kurs von KEYCORP (KEY-PI) im vergangenen Jahr lag bei 25.31. Innerhalb von 23.81 - 25.31 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.05 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von KEYCORP?
Der niedrigste Kurs von KEYCORP (KEY-PI) im Laufe des Jahres betrug 23.81. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.12 und der Spanne 23.81 - 25.31 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KEY-PI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von KEY-PI statt?
KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.05 und -0.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.05
- Eröffnung
- 25.05
- Bid
- 25.12
- Ask
- 25.42
- Tief
- 25.05
- Hoch
- 25.16
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- 0.28%
- Monatsänderung
- 1.25%
- 6-Monatsänderung
- -0.48%
- Jahresänderung
- -0.48%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4