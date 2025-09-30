KurseKategorien
KEY-PI: KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership

25.12 USD 0.07 (0.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KEY-PI hat sich für heute um 0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.05 bis zu einem Hoch von 25.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von KEY-PI heute?

Die Aktie von KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership (KEY-PI) notiert heute bei 25.12. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.28% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.05 und das Handelsvolumen erreichte 33. Das Live-Chart von KEY-PI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie KEY-PI Dividenden?

KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership wird derzeit mit 25.12 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KEY-PI zu verfolgen.

Wie kaufe ich KEY-PI-Aktien?

Sie können Aktien von KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership (KEY-PI) zum aktuellen Kurs von 25.12 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.12 oder 25.42 platziert, während 33 und 0.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KEY-PI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in KEY-PI-Aktien?

Bei einer Investition in KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership müssen die jährliche Spanne 23.81 - 25.31 und der aktuelle Kurs 25.12 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.25% und -0.48%, bevor sie Orders zu 25.12 oder 25.42 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KEY-PI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von KEYCORP?

Der höchste Kurs von KEYCORP (KEY-PI) im vergangenen Jahr lag bei 25.31. Innerhalb von 23.81 - 25.31 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.05 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von KEYCORP?

Der niedrigste Kurs von KEYCORP (KEY-PI) im Laufe des Jahres betrug 23.81. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.12 und der Spanne 23.81 - 25.31 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KEY-PI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von KEY-PI statt?

KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.05 und -0.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.05 25.16
Jahresspanne
23.81 25.31
Vorheriger Schlusskurs
25.05
Eröffnung
25.05
Bid
25.12
Ask
25.42
Tief
25.05
Hoch
25.16
Volumen
33
Tagesänderung
0.28%
Monatsänderung
1.25%
6-Monatsänderung
-0.48%
Jahresänderung
-0.48%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4