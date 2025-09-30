- Aperçu
KEY-PI: KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership
Le taux de change de KEY-PI a changé de 0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.05 et à un maximum de 25.16.
Suivez la dynamique KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action KEY-PI aujourd'hui ?
L'action KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership est cotée à 25.12 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.28%, a clôturé hier à 25.05 et son volume d'échange a atteint 33. Le graphique en temps réel du cours de KEY-PI présente ces mises à jour.
L'action KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership verse-t-elle des dividendes ?
KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership est actuellement valorisé à 25.12. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.48% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KEY-PI.
Comment acheter des actions KEY-PI ?
Vous pouvez acheter des actions KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership au cours actuel de 25.12. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.12 ou de 25.42, le 33 et le 0.28% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KEY-PI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action KEY-PI ?
Investir dans KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.81 - 25.31 et le prix actuel 25.12. Beaucoup comparent 1.25% et -0.48% avant de passer des ordres à 25.12 ou 25.42. Consultez le graphique du cours de KEY-PI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action KEYCORP ?
Le cours le plus élevé de KEYCORP l'année dernière était 25.31. Au cours de 23.81 - 25.31, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.05 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action KEYCORP ?
Le cours le plus bas de KEYCORP (KEY-PI) sur l'année a été 23.81. Sa comparaison avec 25.12 et 23.81 - 25.31 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KEY-PI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action KEY-PI a-t-elle été divisée ?
KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.05 et -0.48% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.05
- Ouverture
- 25.05
- Bid
- 25.12
- Ask
- 25.42
- Plus Bas
- 25.05
- Plus Haut
- 25.16
- Volume
- 33
- Changement quotidien
- 0.28%
- Changement Mensuel
- 1.25%
- Changement à 6 Mois
- -0.48%
- Changement Annuel
- -0.48%
